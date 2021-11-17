В Хабаровском крае введут систему QR-кодов для перелетов внутри региона

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В Хабаровском крае вводят систему QR-кодов для перелетов между населенными пунктами региона, сообщает РИА Новости. Нововведение вступит в силу с 1 декабря.

Такое решение приняли в Оперативном штабе по профилактике распространения коронавируса в регионе. Отмечается, что там не стали дожидаться федеральных распоряжений.

Ранее власти Хабаровского края заявили, что совместно с федеральными ведомствами прорабатывается вопрос введения QR-кодов с 1 декабря в терминале международного аэропорта Хабаровск. Это может коснуться и железнодорожного вокзала.

В регионе фиксируют высокий прирост заболеваемости коронавирусом. Зарегистрировано 4 090 новых пациентов, когда как неделей ранее было 3 290 случаев заболевания.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Согласно одному из проектов, QR-коды на транспорте введут для междугородних и международных авиа- и ж/д перевозок.