Трамваи нескольких маршрутов задерживаются в 3-м Крутицком переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Трамваи маршрутов № А, 12, 38 и 43 задерживаются в 3-м Крутицком переулке. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Затруднения фиксируются в районе остановки "Метро Пролетарская" из-за технических причин, уточнили в транспортном ведомстве.

В связи с этим маршруты городского транспорта подверглись изменениям. Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин объявил о продолжении работ по внедрению беспилотных технологий в трамвайную сеть Москвы. Мэр напомнил, что два беспилотных трамвая уже курсируют по маршрутам № 30, 27, 23, 15 и 31 Краснопресненской сети.

Во время пути водители собирают данные для "отрисовки" высокоточной карты, формирование которой является одним из самых важных этапов испытания беспилотных технологий. Внутри самого транспорта установлены лидары, радары и камеры.

