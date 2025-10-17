Владельцы BMW в России стали жаловаться на взрывающиеся люки

Фото: телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА"

Владельцы BMW в России стали жаловаться, что стеклянные люки на крышах их автомобилей взрываются. Об этом сообщается в телеграм-канале "SHOT ПРОВЕРКА".

"Чаще всего с проблемой сталкиваются хозяева BMW Х3", – сказано в публикации.

Владелец машины 2020 года поделился историей, что люк взорвался над его головой во время поездки по автостраде со скоростью 128 километров в час. Осколки не попали на мужчину благодаря солнцезащитному козырьку. По его словам, на крыше автомобиля следов удара не было.

Отмечается, что и другие владельцы заявили о взрывах над головой во время движения. Причинами могут быть тонкие стекла люков и неправильная тонировка.

Ранее сообщалось, что у некоторых автомобилей марки Geely в России стали ломаться двигатели. В компании заявили, что случаи единичны и не носят массового характера, однако производитель начал ряд сервисных мероприятий, которые направлены на обновление программного обеспечения блока управления двигателем.

