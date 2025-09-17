Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 14:38

Транспорт

Движение перекрыли на МКАД в районе Ленинградского шоссе

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

На внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе временно закрыто движение, сообщили в пресс-службе Дептранса.

В ведомстве посоветовали быть внимательнее и выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на участке улицы Люблинской до 30 сентября. Ограничения связаны с проведением инженерных работ, они коснутся участка дороги в районе пересечения с улицей Мариупольской.

По указанному адресу недоступна одна полоса. Кроме того, на участке запрещена парковка автомобилей.

