Расписание электричек МТППК на участке Москва – Конаково изменится 18 августа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Движение электропоездов на участке Москва – Конаково изменится 18 августа в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
"В связи с работами на железнодорожной инфраструктуре 18 августа изменится расписание пригородных поездов от/до станции Конаково", – рассказали в компании.
Пассажиров предупредили о полной отмене поезда № 6603 Конаково – Москва с отправлением в 06:04. В качестве замены они могут воспользоваться экспрессом "Ласточка" № 7905 Конаково – Москва с отправлением в 06:27.
Частичная отмена последует для поезда № 6610 Москва – Конаково (отправление 11:55) на участке Москва – Подсолнечная. Пассажиры смогут по обычным билетам проехать на экспрессе "Ласточка" № 7936 Москва – Тверь в 13:45 с пересадкой на поезд № 6610 на станции "Подсолнечная" в 14:52.
Также частично планируется отменить поезд № 6605 в 08:28 по маршруту Конаково – Москва. Аналогично будет невозможен проезд на участке Подсолнечная – Москва. Тем, кому нужно ехать дальше, предоставят возможность пересесть на поезд № 6709 Тверь – Москва на станции Клин в 09:28.
На час дольше будут следовать поезда № 6602 Москва – Конаково (отправление в 05:20) и № 6604 Москва – Конаково (отправление 07:43). Техническая стоянка будет произведена на станции Конаковский Мох.
Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания запустит дополнительные рейсы на форум "Армия-2022". Дополнительные поезда будут следовать в Белорусском направлении.
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