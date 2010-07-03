Новую радиальную трассу от ТТК до МКАД построят на юге Москвы

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Новую радиальную трассу от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД планируется построить на юге столицы в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
"У нас дополнительная вылетная магистраль будет от развязки МКАД с Бесединским шоссе через промзону до ТТК. Думаю, в 2022 году она будет построена полностью", – сказал Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса Москвы уточнил, что трасса пройдет по существующим участкам Бесединского шоссе и улице Люблинская, а на пересечении Люблинской улицы с улицей Нижние Поля начнется новая дорога.
"Далее магистраль пройдет через реновируемую сейчас промзону "Люблино", пересечет Курское направление железной дороги и через районы Печатники и Южнопортовый выйдет к ТТК. По сути, это будет новая вылетная магистраль через промзону Южного порта и дублер улицы Люблинская", – заключил Хуснуллин.
В феврале 2015 года власти утвердили проект планировки магистрали радиального направления от ТТК через районы Южнопортовый, Печатники, Марьино, Братеево до МКАД с продлением до Каширского шоссе. Ее собираются построить на юге города после 2020 года.
Ранее сообщалось, что в конце 2021 года должны начать реконструкцию пяти развязок на МКАД. Речь идет о развязках на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней. По этим объектам идут проектно-изыскательские работы.
Сейчас в ходе реконструкции трех развязок на пересечении с МКАД строятся восемь новых искусственных сооружений – семь эстакад и тоннель возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу.
Помимо этого, продолжается реконструкция двух путепроводов протяженностью 220 метров и одной эстакады протяженностью 90 метров.
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