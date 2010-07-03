Реконструкцию пяти развязок на МКАД планируют начать в конце 2021 года

Реконструкция пяти развязок на пересечении с МКАД начнется в конце 2021 – начале 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз департамента строительства города.

Речь идет о развязках на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней. Сейчас по этим объектам идут проектно-изыскательские работы.

На пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе реконструируют и построят 2,8 километра дорог. Там появится новый 430-метровый путепровод, а старый – 140-метровый по основному ходу Алтуфьевского шоссе – ждет реконструкция.

На развязке с Осташковским шоссе построят и реконструируют более 5,3 километра дорог, в том числе два путепровода. На пересечении с Липецкой улицей построят и реконструируют почти 8,5 километра дорог, шесть искусственных сооружений и четыре внеуличных пешеходных перехода.

Работы на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня проведут по проекту реконструкции МКАД на участке от Бесединского до Косинского шоссе.

Там построят и реконструируют 12,5 километра дорог, в том числе семь искусственных сооружений и три пешеходных перехода.

Сейчас в ходе реконструкции трех развязок на пересечении с МКАД строятся восемь новых искусственных сооружений – семь эстакад и тоннель возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу.

Помимо этого, ведутся строительные работы по реконструкции двух путепроводов протяженностью 220 метров и одной эстакады протяженностью 90 метров.