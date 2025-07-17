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17 июля, 07:17

Транспорт

Электросуда не будут останавливаться на причале Симоновский утром 17 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электросуда третьего речного маршрута Новоспасский – ЗИЛ не будут останавливаться у причала Симоновский 17 июля с 08:00 до 11:00, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с техническими работами в акватории причала. Ближайшая остановка для посадки и высадки – Торпедо. Ведомство призвало пассажиров пользоваться станцией метро "Автозаводская" и автобусом № 944.

Ранее третий маршрут электросудов появился в приложении "Московский транспорт". Теперь пользователи могут рассчитать время в пути и выбрать удобный вариант поездки.

С начала 2025 года по июнь жители и туристы прокатались на электросудах порядка 700 тысяч раз. Это на 25% больше, чем в 2024 году. Самыми популярными причалами в столице стали Киевский, Сити-Центральный, ЗИЛ, Парк Фили и Новоспасский.

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