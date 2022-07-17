Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов на участке железной дороги под Тулой восстановлено после перекрытия из-за схода вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Отмечается, что восстановлено движение поездов по одному пути на участке Узловая 3 – Жданка. В настоящее время поезда на перегоне пропускаются поочередно в обе стороны. Восстановление инфраструктуры на месте продолжается, в работах задействованы свыше 200 железнодорожников.

Ранее сообщалось, что в Тульской области 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за двух мужчин, воровавших металлолом. Отмечается, что один из двух злоумышленников погиб. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, злоумышленники сбрасывали металлолом по ходу движения поезда, в результате кусок металла попал под колесную пару, что и привело ЧП.

Как отметили в пресс-службе ведомства, по данному факту организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств случившегося и оценки ущерба.

Из-за схода вагонов движение было временно приостановлено, задерживались несколько пассажирских поездов. Позже были подготовлены альтернативные маршруты, исключающие остановки на участке Узловая-3 – Жданка.

