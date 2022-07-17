Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

05:58

Движение поездов на участке железной дороги под Тулой восстановлено

транспортрегионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов на участке железной дороги под Тулой восстановлено после перекрытия из-за схода вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Отмечается, что восстановлено движение поездов по одному пути на участке Узловая 3 – Жданка. В настоящее время поезда на перегоне пропускаются поочередно в обе стороны. Восстановление инфраструктуры на месте продолжается, в работах задействованы свыше 200 железнодорожников.

Ранее сообщалось, что в Тульской области 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за двух мужчин, воровавших металлолом. Отмечается, что один из двух злоумышленников погиб. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, злоумышленники сбрасывали металлолом по ходу движения поезда, в результате кусок металла попал под колесную пару, что и привело ЧП.

Как отметили в пресс-службе ведомства, по данному факту организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств случившегося и оценки ущерба.

Из-за схода вагонов движение было временно приостановлено, задерживались несколько пассажирских поездов. Позже были подготовлены альтернативные маршруты, исключающие остановки на участке Узловая-3 – Жданка.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать