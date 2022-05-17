Службы московского метро проверят сообщения о приклеенном к поручню лезвии

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Службы московского метро проведут дополнительную проверку поездов из-за сообщений о приклеенном к поручню лезвии. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

Сообщение о приклеенном к поручне лезвии ранее распространилось в ряде телеграм-каналов. Утверждалось, что фото лезвия сделано в вагоне одного из поездов.

"По фотографии, разошедшейся в телеграм-каналах, невозможно точно установить, когда был сделан снимок, а также удостовериться, что на фото изображено именно лезвие. Однако мы дополнительно проверим все поезда, чтобы наши пассажиры оставались в безопасности и ездили в Мосметро с комфортом", – заявили в пресс-службе.

В столичной подземке напомнили, что все вагоны регулярно проверяются по целому ряду параметров. В том числе и на наличие посторонних предметов. При обнаружении опасного предмета или забытой вещи пассажирам следует незамедлительно сообщить об этом машинисту.

Ранее вблизи станции метро "Курская" эвакуировали людей. Отмечалось, что к перилам был прицеплен подозрительный предмет. После обнаружения сумки охранник банка вызвал сотрудников полиции, которые вместе с кинологами прибыли к месту происшествия. Ничего странного или опасного внутри сумки не оказалось. После проверки на Земляном Валу сняли оцепление.