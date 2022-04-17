Трамваи задерживаются на улице Стромынка в Москве из машины на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи трех маршрутов задерживаются на улице Стромынка на востоке Москвы из-за застрявшей на путях машины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

"На улице Стромынка (в районе остановки "Трамвайное депо имени Русакова") из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № 4пр, 7 и 13", – говорится в публикации.

Уточняется, что маршруты трамваев временно изменены. Пассажирам рекомендуется следить за объявлениями водителей.

Ранее стало известно, что с 16 апреля временно меняются маршруты нескольких трамваев. В частности, трамваи № 14 не будут ходить по Шаболовке, а трамваи № 26 и 47 продолжат ходить измененными маршрутами. Это связано с ремонтными работами.

