Почти 40 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Отмены и задержки авиарейсов фиксируются в столичных аэропортах. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".
По имеющимся данным, в трех аэропортах Москвы отменили и задержали 36 рейсов.
Наибольшее количество изменений произошло в воздушной гавани Внуково. Там отменили 21 вылет. При этом еще 4 самолета изменили время взлета.
В Домодедово задержали 3 рейса. Кроме того, 4 самолета не взлетят вовсе.
В свою очередь, в Шереметьево отменили 3 рейса. Вылет еще одного лайнера был задержан.
Причины корректировок остаются неизвестными.
Ранее в столице также произошло большое количество изменений в расписании вылетов. Больше всего корректировок случилось во Внуково.