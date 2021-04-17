Почти 40 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки авиарейсов фиксируются в столичных аэропортах. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, в трех аэропортах Москвы отменили и задержали 36 рейсов.

Наибольшее количество изменений произошло в воздушной гавани Внуково. Там отменили 21 вылет. При этом еще 4 самолета изменили время взлета.

В Домодедово задержали 3 рейса. Кроме того, 4 самолета не взлетят вовсе.

В свою очередь, в Шереметьево отменили 3 рейса. Вылет еще одного лайнера был задержан.

Причины корректировок остаются неизвестными.

Ранее в столице также произошло большое количество изменений в расписании вылетов. Больше всего корректировок случилось во Внуково.