В Turkish Airlines рассказали клиентам, как обменять авиабилеты

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Авиакомпания Turkish Airlines предложила клиентам несколько вариантов для обмена билетов на самолет в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

"Пассажиры, забронировавшие билеты на отмененные рейсы с 15 апреля по 1 июня, смогут либо получить свои деньги, либо поменять билеты на другие даты", – говорится в материале.

В компании отметили, что для того, чтобы обменять авиабилеты, клиенты могут обратиться в call-центр по телефону +908503330849, в офисы продаж компании или в те агентства, где были куплены билеты.

Россия 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения будут действовать до 1 июня.

Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, решение российских властей было принято из-за ситуации с коронавирусом в Турции и Танзании. Она подчеркивала, что приоритетом является сохранение здоровья граждан РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение властей основывалось исключительно на эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.

