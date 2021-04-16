Почти 40 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Отмены и задержки авиарейсов происходят в столичных аэропортах. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

По данным электронного табло, корректировки расписания коснулись 36 рейсов.

Наибольшее количество изменений случилось в аэропорту Внуково. Там отменили 21 вылет. Еще 3 самолета задержали.

В воздушной гавани Домодедово известно о переносе времени вылета для 2 лайнеров. Еще 7 самолетов не взлетят вовсе.

В свою очередь, в Шереметьево отменили 3 рейса.

Причины изменения в расписании не сообщаются.

Ранее в Москве отменили и задержали более 40 авиарейсов. Больше всего корректировок также произошло во Внуково.