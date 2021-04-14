Более 40 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят задержки и отмены вылетов самолетов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, в столице задержали и отменили 41 авиарейс.

Больше всего корректировок произошло в аэропорту Внуково. Там отменили 20 вылетов. При этом для 5 лайнеров изменили время взлета.

В воздушной гавани Шереметьево в воздух не поднимутся 14 самолетов. В свою очередь, в Домодедово задержали один рейс и еще один отменили.

Причины изменений в расписании неизвестны.

Ранее сообщалось, что тысячи россиян столкнулись с проблемами при возвращении домой через аэропорт Стамбула. Как пояснял вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, в настоящее время оценить точное число туристов из России, находящихся в других странах, могут только авиакомпании.

Россия официально приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. Об этом в ходе брифинга правительства РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ограничение ввели на срок до 1 июня.