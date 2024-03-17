Четыре конечные станции наземного транспорта заработают в Москве весной

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве построят новые и модернизируют действующие конечные станции автобусов и электробусов. В этом году планируется открыть 10 станций, четыре из которых могут заработать весной, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Новые остановки заработают в районе Силино в ЗелАО, поселении Киевский в ТиНАО, Дмитровском и Головинском районах.

"Сейчас в городе действует уже 158 конечных станций с разворотными площадками для автобусов и электробусов. В зданиях созданы все необходимые условия для отдыха водителей – именно от их самочувствия во многом зависят комфорт и безопасность поездок в столице", – указал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Здания конечных остановок делают в едином стиле столичного транспорта. В них устанавливают комнаты отдыха, помещения для занятий спортом, столовые, душевые, санузлы и медпункты.

Ранее сообщалось, что в текущем году в столице появятся электробусы в новом дизайне. Они будут оснащены видеонаблюдением, накопительными площадками для колясок и велосипедов, возможностью подзарядки гаджетов и другими.

В марте на маршрут на северо-востоке Москвы вышел первый электробус ЛиАЗ. Он способен без дополнительной подзарядки проехать расстояние до 90 километров.



Новые электробусы выйдут на линию в Москве