На улице Врубеля ограничат движение транспорта с 18 марта по 28 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта на улице Врубеля на севере Москвы будет ограничено с 18 марта по 28 апреля 2021 года в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщили в информационном центре столичного транспортного комплекса.
"Ограничение движения вводится в связи с проведением инженерных работ на улице Врубеля", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что с 18 по 30 марта будет прекращено движение в районе владения 4, строения 1 (одна полоса частично с ликвидацией парковочного пространства), а также с 31 марта по 28 апреля (с сохранением существующего количества полос и ликвидацией парковочного пространства). Отмечается, что ограничения будут действовать круглосуточно.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на участке Щетининского переулка в связи с проведением инженерных работ на улице Большой Ордынке. Круглосуточные ограничения вводятся на участке Щетининского переулка – от дома 56, строения 6, до дома 50, строения 6, по улице Большой Ордынке.
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