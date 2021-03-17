На улице Врубеля ограничат движение транспорта с 18 марта по 28 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на улице Врубеля на севере Москвы будет ограничено с 18 марта по 28 апреля 2021 года в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщили в информационном центре столичного транспортного комплекса.

"Ограничение движения вводится в связи с проведением инженерных работ на улице Врубеля", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что с 18 по 30 марта будет прекращено движение в районе владения 4, строения 1 (одна полоса частично с ликвидацией парковочного пространства), а также с 31 марта по 28 апреля (с сохранением существующего количества полос и ликвидацией парковочного пространства). Отмечается, что ограничения будут действовать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на участке Щетининского переулка в связи с проведением инженерных работ на улице Большой Ордынке. Круглосуточные ограничения вводятся на участке Щетининского переулка – от дома 56, строения 6, до дома 50, строения 6, по улице Большой Ордынке.