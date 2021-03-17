Движение ограничат на съезде с Аминьевского шоссе с 18 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение ограничат на съезде с Аминьевского шоссе в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

Уточняется, что ограничения будут действовать в период с 18 марта по 31 мая.

Так, будет перекрыт участок на съезде с Аминьевского шоссе при движении в сторону Кутузовского проспекта на проспект Генерала Дорохова при движении в сторону центра.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на участке Щетининского переулка в связи с проведением инженерных работ на улице Большой Ордынке. Круглосуточные ограничения вводятся на участке Щетининского переулка – от дома 56, строения 6, до дома 50, строения 6, по улице Большой Ордынке.