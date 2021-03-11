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Остановки "Улица Каховка" и "Молодежный центр" перенесут с 15 марта в связи со строительством станции "Зюзино". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве рассказали, что остановку "Улица Каховка" перенесут на 120 метров назад – на объездную дорогу, а остановку "Молодежный центр" – на 140 метров вперед. Изменения будут действовать до окончания строительства станции.

Ранее сообщалось, что из-за строительства Большой кольцевой линии метро изменились маршруты автобусов в районе станции метро "Проспект Вернадского". На время работ автобусы № 42, 120, 616, 661, 715, 793, 890 будут курсировать в обоих направлениях по временной объездной дороге.

С 7 февраля маршруты шести автобусов изменились на Шоссейной улице. Речь идет об автобусах № 35, 161, 292, 646, 703 и 736. Причиной изменений стало проведение строительных работ.

Остановки "Батюнинская улица" и "1-й Курьяновский проезд" перенесли на временную дорогу. Изменения останутся актуальными до окончания ремонтных работ.

