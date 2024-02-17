Движение трамваев на Енисейской улице восстановлено

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На Енисейской улице восстановили движение трамваев №17. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

"Восстановлено движение трамваев на Енисейской улице", – говорится в сообщении департамента.

Ранее сообщалось, что график движения нескольких пригородных поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 изменится с 17 февраля из-за ремонтных работ по усилению электроснабжения контактной сети возле станции Москва-Пассажирская-Казанская, а также на Митьковской соединительной ветви.

До этого стало известно, что каждый будний день жители и гости Москвы совершают более 235 тысяч поездок на экспресс-маршрутах. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что всего в городе работает 21 маршрут, на которых используются почти 400 современных автобусов и электробусов, собранных в России. Всего экспресс-маршруты охватывают 12 округов Москвы.

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