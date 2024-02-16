Расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 изменится с 17 февраля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

График движения нескольких пригородных поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 изменится с 17 февраля из-за ремонтных работ по усилению электроснабжения контактной сети возле станции Москва-Пассажирская-Казанская, а также на Митьковской соединительной ветви. Об этом сообщили на сайте магистрали.

По данным МЖД, работы будут проводиться в период с 17 по 29 февраля с 00:05 до 06:30 для того, чтобы не мешать движению поездов в часы пик. Для проведения ремонта на станции будут поочередно закрываться пути, а составы будут проезжать по оставшимся путям.

У ряда некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. При этом некоторые электрички будут проезжать по укороченному маршруту – до станции Выхино, а часть составов временно выведут из графика. В часы пик количество рейсов на МЦД-3 сохранится.

Кроме того, 19, 21–22, 25–29 февраля, 1 и 4 марта на станции Рыбное и перегоне Рыбное – Дягилево с 05:40 до 11:40 специалисты будут менять около 10 километров рельсов на бесстыковые. В связи с этим в эти дни у пригородных поездов, которые проезжают между станциями Рязань-1, Рыбное, Дивово, Голутвин, Узуново, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Рязань-2 – Ряжск изменится время отправления и прибытия, а еще количество остановок на маршруте.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов", – сказано в заявлении комании.

Ранее сообщалось, что поезда Казанского и Ленинградского направлений третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) проследуют по измененному графику с 16 по 29 февраля. В указанные даты на МЦД-3 поезда проследуют с 06:00 до 00:00. Диаметральные поезда с 00:00 до 01:00 и с 04:30 до 06:00 выведут из расписания.

На Ленинградском направлении диаметра часть поездов не будут перевозить пассажиров, у других изменится набор остановок. Интервалы движения составов до Казанского вокзала увеличат до 40 минут. Некоторые поезда проследуют до станции Выхино вместо Казанского вокзала.



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