Трамваи задерживаются на улице Енисейской в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи №17 задерживаются на Енисейской улице, в районе остановки "Социальный фонд России". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Маршрут был временно изменен. Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями водителей.

Вечером 16 февраля трамваи маршрутов № 7 и 13 задерживались на Преображенской площади по техническим причинам. Однако на данный момент движение общественного транспорта на этом участке уже восстановили.

До этого горожан предупреждали, что режим работы наземного транспорта в ТиНАО, Западном и Юго-Западном округах Москвы изменится с 17 февраля. В Дептрансе рассказали, что благодаря вводу новых остановок на трех автобусных маршрутах жителям станет комфортнее и проще добираться до городских объектов и кварталов.

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