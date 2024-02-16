Трамваи двух маршрутов задерживались на Преображенской площади в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи маршрутов № 7 и 13 задерживались на Преображенской площади по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департамента отметили, что маршруты были временно изменены. Тем не менее на момент публикации движение трамваев уже восстановили.

Ранее сообщалось, что режим работы наземного транспорта в ТиНАО, Западном и Юго-Западном округах Москвы изменится с 17 февраля. В Дептрансе рассказали, что благодаря вводу новых остановок на трех автобусных маршрутах жителям станет комфортнее и проще добираться до городских объектов и кварталов.

До этого стало известно, что график движения нескольких пригородных поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 изменится с 17 февраля из-за ремонтных работ по усилению электроснабжения контактной сети возле станции Москва-Пассажирская-Казанская, а также на Митьковской соединительной ветви.

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