Шпагу, самокат и тетрис оставили пассажиры на ж/д вокзалах Москвы в новогодние праздники

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Около двух тысяч предметов оставили пассажиры на столичных железнодорожных вокзалах в новогодние праздники. Среди забытых вещей оказались шпага, самокат, тетрис и трость. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на Российские железные дороги.

"Лидером по количеству забытых вещей стал Казанский вокзал (700 штук), второе место занял Ленинградский (660 штук), третье – Павелецкий (225 штук) вокзальный комплекс. Обычно в течение года посетители вокзалов Москвы оставляют около 150 предметов в день", – рассказали в РЖД.

В период новогодних выходных количество забытых вещей в разы увеличивается. В компании уточнили, что забытые вещи в течение полугода хранятся на специальных складах. Чаще всего зимой граждане оставляют на вокзалах и в транспорте шапки, перчатки, шарфы, книги, наушники и зарядки.

В РЖД добавили, чтобы забрать оставленную вещь, необходимо обратиться к сотруднику вокзала, который расскажет, как действовать в такой ситуации. Что касается забытых документов, их сразу передают в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что москвичи забыли костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары в столичном метрополитене в ночь с 31 декабря на 1 января, всего было около 270 предметов. За год на склады забытых вещей поступило более 50 тысяч предметов.

С начала 2023 года пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах около 250 вещей. Самые необычные находки – кукольный домик, детский аккордеон и подборка журналов с выкройками.



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