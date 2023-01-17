Крымский мост снова открыли для легковых автомобилей и автобусов

Фото: РИА Новости/пресс-служба "Росавтодор"

Автомобильное движение было досрочно возобновлено по Крымскому мосту во вторник, 17 января. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта РФ.

"Сегодня в 16:50 (московское время) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", – отметили в ведомстве.

Ранее в Минтрансе сообщили, что движение автотранспорта на Крымском мосту приостановят на пять часов во вторник, 17 января. Водителей просили заранее планировать поездки.

14 января стало известно, что на левой автомобильной части Крымского моста установили второй пролет. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

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