Временные ограничения вводили в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Внуково. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры действовали 20 минут. За это время на запасном аэродроме приземлилось одно воздушное судно.

Ограничения вводили из-за отражения атаки БПЛА, летевшего в сторону Москвы. По словам Сергея Собянина, на месте падения обломков дрона работают экстренные службы столицы.

Утром 16 декабря ограничения на использование воздушного пространство также вводились в районе аэропорта Шереметьево. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании.