ЦОДД стал лауреатом премии "Транспортная безопасность России – 2023"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) стал лауреатом Национальной премии "Транспортная безопасность России – 2023". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Центр представил на премию систему "АИС Москва. Река". Она позволяет отслеживать в онлайн-режиме передвижение судов по Москве-реке, передавать данные о неисправностях и нарушениях, а также определять самих нарушителей.

"Автоматическую систему "Москва. Река" мы создали для того, чтобы речные прогулки и поездки москвичей стали еще безопаснее", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Благодаря работе системы с начала 2023 года на 42% снизилось количество швартовок судов с нарушением. Число нарушений среди маломерных судов сократилось на 4% с начала года.

Ранее в Москву доставили четыре электрических судна для работы на речных маршрутах. Речные суда "Серебрянка", "Шмелевка", "Люблинка" и "Кузнецовка" шли с верфи под Санкт-Петербургом до столицы около двух недель. В Москве они пройдут финальную доработку, а после выйдут на маршруты.



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