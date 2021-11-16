Кабмин не рассматривает отмену строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

Фото: Агентство "Москва"

Правительство РФ не рассматривает возможность отмены планов по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"У нас на сегодняшний день этот проект в работе есть и, более того, он разделен на несколько этапов. Выход из Москвы в рамках Московских центральных диаметров, выход из Санкт-Петербурга для развития пригородных перевозок тоже запланирован и уже строится. А уж соединять ли это в дальнейшем, зависит от того, есть ли финансовые возможности и будут ли приоритеты", – сказал он.

Хуснуллин пояснил, что проект не отменен и не отложен, однако в настоящее время он не является первоочередным.

"[Мы] разделяем на этапы и делаем первоочередное. Сейчас первоначальная задача – Восточный полигон", – заключил вице-премьер.

Ранее СМИ сообщили, что российские власти могут отменить строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург. По данным источников, наряду с обсуждением варианта отказа от магистрали рассматривается строительство на этом направлении выделенного грузового хода для обеспечения движения грузов.