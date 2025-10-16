Движение закрывали на Боровицкой площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение для автомобилистов было временно недоступно на Боровицкой площади, предупреждала пресс-служба столичного Дептранса.

Для объезда рекомендовалось воспользоваться Садовым кольцом. Также транспортное ведомство призывало водителей к осторожности и советовало заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

В настоящее время движение возобновлено.

Еще одно ограничение планируется ввести с 18 октября на некоторых участках Уральской улицы. Корректировки будут связаны с проведением строительных работ.

В частности, до 13 декабря автовладельцы не смогут проехать от дома 17 до дома 21 и от владения 16, строения 1, до дома 23, корпуса 1, указанной улицы.

Вместе с тем до 30 октября проезд невозможен по двум полосам на участке улицы Плеханова от дома 11, строения 6, по улице Электродной до дома 12, строения 8, по улице Плеханова. Там будут проводиться инженерные работы.