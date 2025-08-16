Фото: ТАСС/Максим Коротченко

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Астрахани, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, на запасном аэродроме приземлился один самолет. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры, уточнил Кореняко.

Воздушные гавани Астрахани и Волгограда перестали принимать и выпускать авиарейсы утром 16 августа. О причинах данного решения информация не поступала.

Позже ограничения в Волгограде сняли. За это время на запасной аэродром "ушли" два борта.