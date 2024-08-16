Москвичи поддержали идею расширения зоны действия парковочных разрешений возле соцобъектов

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Пикет – сбор подписей за инициативу члена Общественного совета при префекте ЦАО, главы московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Максима Джетыгенова за расширение зоны действия резидентных парковочных разрешений возле социальных объектов прошел в столице у станции метро "Красные Ворота", сообщает Агентство "Москва".

"Социальные объекты должны быть доступны для каждого москвича, и это именно задача города – обеспечить их транспортную доступность. Сейчас нередко встречаются ситуации, когда вы проживаете в одном районе, а поликлиника, куда прикреплены ваши дети, – в соседнем. В таком случае житель должен иметь право парковаться на условиях резидента. Именно эта мысль лежит в основе инициативы, и, как мы видим, москвичи ее активно поддерживают", – пояснил Джетыгенов.

Пикеты проходят в нескольких точках столицы, многие москвичи уже поддержали инициативу. По словам автора идеи, это доказывает актуальность требований о расширении таких зон, особенно в центральных районах, где стоимость парковочного места достаточно высокая.

Если идея получит реализацию, у москвичей появится право пользоваться парковочными местами на условиях резидентства возле поликлиник и общеобразовательных учреждений, куда прикреплены либо сами жители, либо их дети.

Между тем свыше 5 тысяч жителей районов Братеево, Зябликово и Москворечье-Сабурово поставили подписи за создание в Южном административном округе столицы перехватывающих центров для детей "Мамин час". Опрошенные жители рассказали, что хотели бы, чтобы подобные центры находились в крупных ТЦ.