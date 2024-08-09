Более 5 тысяч жителей ЮАО поддержали идею создания "перехватывающих" центров для детей

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Более 5 тысяч жителей районов Братеево, Зябликово и Москворечье-Сабурово поставили подписи за создание в Южном административном округе столицы перехватывающих центров для детей "Мамин час". Об этом Агентству "Москва" рассказал заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Евгений Селиверстов, который накануне выступил с этой инициативой.

"Заинтересованные проектом жители оставили свои пожелания и предложения по работе таких центров. Например, они хотели бы, чтобы с детьми проводились развивающие и спортивные занятия, а также интеллектуальные и познавательные игры. Кроме того, для большинства родителей важно, чтобы подобные центры находились в шаговой доступности от дома и в них работали профессиональные педагоги", – сказал Селиверстов.

По его словам, части опрошенных было бы удобно, чтобы центры "Мамин час" располагались в крупных торговых центрах, что позволило бы мамам пройтись по магазинам или посидеть в кафе с возможностью в любой момент подойти к ребенку.

Другие же склонились к варианту районных досуговых центров. В отличие от торговых центров, здесь с детьми смогли бы не только заниматься в помещении, но и прогуливаться по территории.

Все предложения и пожелания жителей войдут в дорожную карту реализации проекта, который поддержали и многие общественные деятели, в их числе – председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

"Безусловно, в столице многое делается чтобы всем жителям, в том числе молодым родителям, было максимально комфортно. Я прекрасно понимаю, что не у всех мам есть возможность оставить ребенка с близким родственником или отдать в детский сад. И, конечно, подобные проекты – отличное решение. Кроме того, реализация такого важного проекта создала бы дополнительные рабочие места", – сказал Андрей Ковалев.

Ранее летчик-космонавт Олег Артемьев заявил, что большинство опрошенных жителей района Бирюлево Западное мечтает о тематических игровых зонах, посвященных космосу и точным наукам. Он сослался на результаты анкетирования на тему новых детских площадок.

