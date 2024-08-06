Депутат МГД Медведев: прививать литературный и музыкальный вкусы детям нужно в семье

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Прививать литературный и музыкальный вкусы детям нужно в семье. Об этом Агентству "Москва" сообщил журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

"Чтобы подростки не слушали тех, кто призывает к насилию, употреблению запрещенных веществ, надо с детьми разговаривать. Обсуждать поэзию от Пушкина до Симонова и нашего современника Дмитрия Мельникова надо дома, именно дома, прививать им вкус. И не перекладывать процесс воспитания и формирования литературного и музыкального вкуса на школу. Нормальный родитель, у которого налажен контакт с ребенком, без проблем объяснит сыну или дочери, почему в любом тексте можно обойтись без эпатажа и мата. И почему это не то, что круто", – отметил Медведев.

Накануне нового учебного года в некоторых СМИ появилась информация о том, что произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя в 2024 году могут быть исключены из ЕГЭ по литературе. Позже в Минпросвещения пояснили, что произведения этих авторов изучаются в средней школе, поэтому их выносят на проверку в рамках основного государственного экзамена.

Ранее стало известно, что Медведев взял на контроль проблему шумного хостела в жилом доме в Тимирязевском районе. Парламентарий отметил, что основная трудность в борьбе с данной проблемой состоит в том, что понятия "хостел" и "рабочее общежитие" не разделены в российском законодательстве.

