Депутат МГД Медведев взял на контроль ситуацию с шумным хостелом в Тимирязевском районе

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Депутат Московской городской думы, журналист Андрей Медведев взял на контроль проблему шумного хостела в жилом доме в Тимирязевском районе. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

"Хостелы в жилых домах – это всегда, наверное, во всей Москве – одна из самых больных проблем. Потому что дома когда-то строили и никто не рассчитывал, что на первом этаже поселится множество людей, и все эти люди ведут себя достаточно, аккуратно так скажу, специфическим образом. Почему-то они считают, что лучшее место выпить – это детская площадка. Это проблема, потому что первые этажи были когда-то выкуплены, оказались в частных руках, потом их перевели в нежилой фонд. И выковырять эти хостелы с первых этажей достаточно трудно, потому что собственники, они же деньги зарабатывают, они сопротивляются, они перерегистрируют юрлица, уходить не хотят", – пояснил депутат.

Он подчеркнул, что борьба с хостелами может занимать от полугода.

"Есть хостелы, с которыми мы уже лет пять боремся, а они все равно периодически открываются", – уточнил Медведев.

Парламентарий также отметил, что проблема состоит в том, что законодательно понятия "хостел" и "рабочее общежитие" не разделены.

"Хостел – он же считается тем, что мы привыкли считать, – некая недорогая гостиница, при этом комфортная. То, что разделение хостелов и рабочих общежитий законодательное назрело – это абсолютно точно", – уверен Медведев.

Медведев также уточнил, что взял проблему жильцов на контроль.

"Обращение в различные инстанции, в том числе контролирующие, начиная с пожарной инспекции, МЧС. Есть набор писем, которые отправляются в разные инстанции, потом из этих инстанций приходят стандартные отписки, потом отправляется второй пакет писем, и после второго-третьего пакета начинается какое-то взаимодействие", – пояснил он.

Парламентарий уточнил, что закрыть хостел сложно, но этот вопрос решаемый.

"Поэтому я попытался объяснить людям, что если они хотят, то им надо набраться терпения. И я думаю, что в течение чуть более долгого срока, чем хочется, результат все-таки получается", – заключил он.

Между тем будет увеличено количество рейдов по выявлению "резиновых" квартир в ТиНАО. В них будут принимать участие сотрудники полиции и члены экспертного совета по развитию качества городской среды. Такое решение было принято по итогам совещания по безопасности, инициированного депутатом Мосгордумы Александром Козловым.

