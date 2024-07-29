Депутат МГД Козлов: в ТиНАО увеличится количество рейдов по "резиновым" квартирам

Фото: из личного архива депутата Александра Козлова

Количество совместных рейдов по выявлению "резиновых" квартир в ТиНАО с участием полиции и членов экспертного совета по развитию качества городской среды будет увеличено. Такое решение было принято по итогам совещания по безопасности, инициированного депутатом Мосгордумы Александром Козловым, передает корреспондент Агентства "Москва".

В мероприятии приняли участие представители полиции, налоговой службы, префектуры ТиНАО, депутаты Госдумы и члены экспертного совета ТиНАО, в который входят муниципальные депутаты, общественные активисты, жители районов ТиНАО.

"Рейды проводятся на основе информации, поступающей через чат-бот, куда жители присылают сообщения о жилье, которое, предположительно, сдается нелегальным иностранцам или с нарушением закона. Сначала такой чат-бот был создан в Коммунарке, теперь их создадут и на других территориях ТиНАО. Увеличение рейдов связано не только с ростом числа заявок через наш чат-бот, но и с предложением коллег включить в него другие районы ТиНАО", – сказал Козлов.

Он рассказал, что за несколько месяцев работы чат-бота удалось добиться привлечения к административной ответственности 76 лиц, депортации – 14, заведено три уголовных дела. Участники совещания также обсудили механизмы, которые используют налоговые службы для выявления лиц, незаконно сдающих жилье, и законодательные предложения по совершенствованию налогового законодательства в этом вопросе.

В апреле в России вступили в силу новые требования к сдаче жилого помещения в аренду. Теперь собственник обязан обеспечивать соблюдение прав и законных интересов соседей, поэтому арендодателю стоит перестраховаться и включить в договор пункт о возмещении потерь или выплате неустойки арендатором, если его действия приведут к нарушениям прав и законных интересов соседей.

При этом закон не указывает, какая именно ответственность грозит собственнику. В нем сказано, что граждане вправе обратиться в суд за защитой их нарушенных прав.