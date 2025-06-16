Работа эскалаторов временно приостановлена на станции "Марьина Роща" МЦД-2 и МЦД-4

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На станции "Марьина Роща" МЦД-2 и МЦД-4 временно приостановлена работа эскалаторов, турникетов и основного освещения из-за перебоя в подаче электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"На месте работает аварийная бригада", – передает Агентство "Москва" заявление МЖД.

Из-за инцидента на станции включили звуковое оповещение для пассажиров и вывели дополнительный персонал для регулирования пассажиропотока и для помощи пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями. При этом ситуация не повлияла на движение поездов по МЦД.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков заявил, что в текущем году в столице приведут в порядок территории возле шести транспортных узлов "Домодедовская", "Семеновская", "Лухмановская", "Речной вокзал", "Отрадное" и "Войковская". В рамках работ специалисты улучшат транспортную и пешеходную доступности объектов, создадут удобные маршруты для горожан и автомобилистов.

