"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во Владивосток до пяти рейсов в день

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов на направлении Москва – Владивосток с четырех до пяти рейсов в день с 25 июня, сообщила авиакомпания.

В компании отметили, что полеты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777 в трехклассной компоновке.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить до 40 000 рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток. Срок исполнения поручения определен до 30 сентября 2022 года.

До этого сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" на 25% снизила стоимость перелета в города Дальнего Востока по "плоским" тарифам. Билеты по сниженной стоимости можно приобрести в период до 30 июня, а перелет необходимо совершить до 31 октября 2022 года. Отмечается, что пассажиры могут полететь в дальневосточные пункты на рейсах самого "Аэрофлота", а также на рейсах дочерней "России".

