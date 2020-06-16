Москомархитектура не согласовывала проект реконструкции тоннеля рядом с Artplay

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Москомархитектура не согласовывала архитектурные решения проекта перестройки и расширения тоннеля в Сыромятническом проезде рядом с арт-кластером Artplay, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы не видели этот проект, его с нами никто не согласовывал", – сказали в пресс-службе, отметив, что нет архитектурно-градостроительных решений, подтверждающих сообщения о перестройке.

Ранее в соцсетях появилась информация о перестройке и расширении тоннеля в Сыромятническом проезде. Якобы там создадут две линии для трамваев и место для автомобилей, а количество ж/д путей возрастет до восьми.

2 июня Сергей Собянин присвоил центру Artplay статус креативного технопарка. Статус присвоен на время реализации пилотного проекта по созданию креативных технопарков в городе.