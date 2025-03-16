Движение поездов частично восстановлено в Амурской области

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Движение восстановлено по одному пути перегона Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области после схода с рельсов вагонов грузового поезда. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Задержанные из-за инцидента пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам. Специалисты принимают меры по сокращению времени их задержки, а также продолжают работы по восстановлению движения по соседнему пути.

15 марта вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Чалганы – Ушумун и столкнулись с вагонами встречного грузового поезда, которые также сошли с рельсов на соседнем пути.

Предварительно, в результате случившегося пострадал машинист встречного поезда. В общей сложности с рельсов сошли 28 вагонов, входивших в 2 локомотива. Повреждения также получила железнодорожная инфраструктура. Движение на участке пришлось временно приостановить.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование было решено провести на основании признаков преступления, которое предусмотрено статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".