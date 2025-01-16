S7 оштрафована на 30 тыс рублей за нарушение прав пассажиров

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Авиакомпания S7 получила штраф на 30 тысяч рублей за нарушение прав 150 пассажиров рейса Братск – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В августе 2024 года авиакомпания не предоставила горячее питание пассажирам рейса, длившегося более пяти часов. В результате перевозчик был привлечен к административной ответственности. Руководству авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона.

Ранее аэропорт Ставрополя извинился перед пассажирами, которых накормили четвертинками сосисок в бизнес-зале. Со слов пассажиров, им выдали кусок сосиски, несколько пережаренных картофельных долек, ломтик сыра и "орешек" со сгущенкой. Руководство воздушной гавани признало жалобы обоснованными.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что такое питание предоставил подрядчик, за которым теперь будет "обеспечен постоянный контроль".