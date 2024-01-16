16 января, 05:18Транспорт
Движение на Брестском шоссе восстановили после ДТП с грузовиком
Фото: depositphotos/Afotoeu
Движение было восстановлено на Брестском шоссе, в районе съезда на Калужское шоссе, после аварии с грузовиком. Об этом сообщает столичный Дептранс.
"Движение восстановлено", – говорится в телеграм-канале департамента.
В ночь на 16 января на данном участке Брестского шоссе водитель грузовика не справился с управлением и въехал в отбойник. В связи с ДТП движение в этом районе было перекрыто в оба направления.
Городские службы уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.
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