Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро идет по графику – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро идет по графику после ЧП с человеком на путях, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов были увеличены на Арбатско-Покровской линии столичного метро из-за человека на путях.

По информации очевидца, состав шел от станции Мякинино и уже начал выезжать на станцию Строгино, когда случилось резкое торможение, сообщает РИА Новости. Очевидец ЧП отмечал, что, судя по переговорам машиниста, оказавшийся на путях человек остался жив.

