Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро идет по графику – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро идет по графику после ЧП с человеком на путях, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".
"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов были увеличены на Арбатско-Покровской линии столичного метро из-за человека на путях.
По информации очевидца, состав шел от станции Мякинино и уже начал выезжать на станцию Строгино, когда случилось резкое торможение, сообщает РИА Новости. Очевидец ЧП отмечал, что, судя по переговорам машиниста, оказавшийся на путях человек остался жив.
На западном участке Арбатско-Покровской линии метро произошло ЧП с человеком на путях