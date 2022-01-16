Эксперт назвал оптимальную скорость езды на автомобиле

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Автоэксперт, шеф-редактор телеканала "Драйв" Илья Межибовский обозначил оптимальную скорость езды на автомобиле. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По мнению специалиста, езда в определенном скоростном режиме позволит продлить срок службы машины.

Межибовский порекомендовал двигаться по трассе со скоростью 80 километров в час.

"При меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей – возрастет расход топлива из-за влияния аэродинамики", – разъяснил эксперт.

Специалист согласился, что постоянно ездить с комфортной для машины скоростью невозможно. Вместо этого он посоветовал придерживаться инструкции по эксплуатации автомобиля, а также регулярно его обслуживать.

В частности, Межибовский напомнил о важности своевременной замены моторного масла.

"Его надо менять по регламенту вашего автомобиля или даже чаще, чем советует производитель. Тогда у вас с машиной все будет нормально", – заключил специалист.

Ранее российским водителям объяснили, стоит ли прогревать машину с автоматической коробкой передач. Специалист Павел Сидоров посоветовал ориентироваться на температуру воздуха на улице. По его словам, при сильных морозах масло в механизмах коробки может сильно загустеть.

Автоэксперт рекомендовал избегать повышенных оборотов и сильных разгонов сразу после запуска двигателя. Он посоветовал прогревать машину по-европейски: заводить мотор, а затем медленно и осторожно начинать движение.