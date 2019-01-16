ЦОДД рекомендовал водителям объезжать улицу Ферганская

Фото: ЦОДД

Автомобилистов попросили объезжать участок улицы Ферганская в связи с работами после проседания грунта. Об этом сообщила пресс-служба ЦОДД в Twitter.

В ведомстве напомнили, что на улице еще ведутся работы, поэтому движение открыто только по одной полосе. Автомобилистов и городской транспорт пропускают поочередно – сперва одно направление, затем другое.

"Лучше объезжать данный участок по улице Академика Скрябина и Сормовскому проезду", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе дома 2 на улице Ферганская на проезжей части произошло проседание грунта. В связи с этим было полностью перекрыто движение на участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда. Авария не повлияла на подачу отопления и водоснабжения в жилые дома.