В Москве проездные обучающихся будут действительны 30 дней с любой даты пополнения

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

С 1 мая проездные обучающихся будут действительны 30 дней с любой даты пополнения, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

У школьников, студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров будет возможность пополнить проездную карту, когда удобно, ее действие не ограничится последним днем месяца.

"Билеты на транспорт для школьников и студентов в Москве одни из самых дешевых среди других крупных городов России, а с 1 мая они станут еще и самыми удобными – мы создаем возможности пользоваться картой обучающегося с любого дня месяца и не терять при этом деньги за неиспользованные дни", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, данное нововведение позволит сэкономить время и средства для 1 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что с 2 января 2022 года в Москве повысится плата за проезд на общественном транспорте. Разовая поездка по "Единому" подорожает на 1 рубль – до 61 рубля, а по карте "Тройка" – на 4 рубля.

Изменения не коснутся стоимости проезда по Face Pay, годичного проездного и абонемента на три месяца для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

