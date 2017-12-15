Туристические маршруты ЦППК приняли около 10 тысяч пассажиров

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

С начала 2017 года туристическими маршрутами Центральной пригородной пассажирской компании воспользовалось около 10 тысяч пассажиров. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе ЦППК. Компания активно развивает туристические программы для популяризации исторических мест Подмосковья.

"За текущий год среди туристических маршрутов самыми популярными у пассажиров Центральной ППК стали промоэкскурсии "Бесплатный Дмитров", которой воспользовалось 2267 туристов, и "Усадебный экспресс", собравший 2300 туристов", – сказали в пресс-службе ЦППК.

Туристические электрички, курсирующие по экскурсионным маршрутам, оснащены специальными аудиогидами, которые позволяют начать программу уже непосредственно в самом вагоне. На сегодняшний день для пассажиров доступны 23 аудиогида по разным направлениям. С января 2017 года ими воспользовалось 235 тысяч пользователей.

Помимо этого специально для туристических программ разработаны путеводители-буклеты для пассажиров, которые вскоре появятся во всех электропоездах. А ЦППК планирует развивать железнодорожный туризм и на других направлениях. Новые экскурсии планируются по Сергиеву Посаду, Коломне, Владимиру, Звенигороду, Александрову, Туле, Можайску, из Гжели в Шатуру, из Голицыно в Вяземы.

На четырех платформах в 2017 году установили защитные ограждения против безбилетников. Они появились на Тимирязевской, Дмитровской, Лосиноостровской и в Переделкино. А в конце декабря новые ограждения установят еще на семи железнодорожных станциях в Москве. Их планируется смонтировать на платформах Ленинградская, Тушино, Лианозово, Лось, Северянин, Яуза, Матвеевская.



С января по ноябрь хулиганские атаки нанесли значительный материальный ущерб электричкам ЦППК: 156 выбитых окон, 18 граффити; испорченных зеркал и дворников на лобовых стеклах вагонов – 21, 18 краж оборудования внутри вагонов. Речь в том числе идет о Wi-Fi-роутерах и даже сантехнике в санузлах. Тем не менее в компании отмечают, что вандалы стали втрое реже портить составы электропоездов.