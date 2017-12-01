Пригородные платформы в Москве оградят от "зайцев"

1 декабря, 00:00
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В конце декабря новые ограждения установят на семи железнодорожных станциях в Москве. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе ОАО "ЦППК".
Конструкции, препятствующие проникновению “зайцев”, планируется смонтировать на платформах Ленинградская, Тушино, Лианозово, Лось, Северянин, Яуза, Матвеевская.
На четырех платформах подобные ограждения в этом году уже установили − на Тимирязевской, Дмитровской, Лосиноостровской и Переделкино.
До конца этого года, по данным ОАО "ЦППК", в Московском транспортном узле обновят 37 пригородных платформ. На станциях меняют фундаментальные блоки и плиты перекрытия платформ, асфальтобетонное покрытие снимают и кладут тактильную плитку, обновляют турникетные павильоны и билетные кассы. А на перронах появляются модули от непогоды с лавочками и урнами, светильниками и картами движения пригородных поездов.
Ранее в в интервью порталу Москва 24 исполнительный директор ОАО "ЦППК" Максим Дьяконов рассказал, что задача компании − обновить в 2018 году все платформы внутри Москвы.
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