Пригородные платформы в Москве оградят от "зайцев"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В конце декабря новые ограждения установят на семи железнодорожных станциях в Москве. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе ОАО "ЦППК".

Конструкции, препятствующие проникновению “зайцев”, планируется смонтировать на платформах Ленинградская, Тушино, Лианозово, Лось, Северянин, Яуза, Матвеевская.

На четырех платформах подобные ограждения в этом году уже установили − на Тимирязевской, Дмитровской, Лосиноостровской и Переделкино.

До конца этого года, по данным ОАО "ЦППК", в Московском транспортном узле обновят 37 пригородных платформ. На станциях меняют фундаментальные блоки и плиты перекрытия платформ, асфальтобетонное покрытие снимают и кладут тактильную плитку, обновляют турникетные павильоны и билетные кассы. А на перронах появляются модули от непогоды с лавочками и урнами, светильниками и картами движения пригородных поездов.

Ранее в в интервью порталу Москва 24 исполнительный директор ОАО "ЦППК" Максим Дьяконов рассказал, что задача компании − обновить в 2018 году все платформы внутри Москвы.