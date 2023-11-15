Tez Tour вынужденно прекращает чартеры в Египет

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Компания Tez Tour вынужденно прекращает вылет чартерных рейсов в Египет с 26 ноября по причине обострения конфликта на Ближнем Востоке и аннуляции туров. Об этом заявили в пресс-службе туроператора.

"На сегодняшний день на рынке складывается сложная для участников ситуация, на которую воздействует множество основных и сопутствующих факторов. Все происходящее влияет на дестабилизацию процессов функционирования бизнеса", – сказано в сообщении.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) отметили, что прекращение затрагивает только блоки мест на чартерных рейсах авиакомпании Red Wings из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани.

В Tez Tour сообщили, что возместят средства за все несостоявшиеся туры вместе с авиаперелетом тем, чей вылет запланирован был с 26 ноября и далее. Отдыхающим также предложили перебронировать тур на любое из доступных направлений компании по текущим ценам, а его предоплату перенесут на новое бронирование.

"Как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, компания вновь возобновит полетную программу по данному направлению", – заявили в пресс-службе.

При этом Tez Tour сохраняет туры в Египет с возможностью полета регулярными рейсами или с наземным обслуживанием.

В середине октября Red Wings увеличила количество рейсов между аэропортами юга России (Махачкала и Сочи) и Тель-Авивом. В авиакомпании заявляли, что выполнение полетов продолжат до полного удовлетворения граждан РФ и других лиц, которые хотят покинуть Израиль из-за обострившегося конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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