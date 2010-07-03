Машинисты поучаствовали в разработке кабины второй версии поездов "Иволга"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Машинисты приняли участие в разработке кабины второй версии поездов "Иволга", которые запустят на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в поездах "Иволга 2.0" стал шире обзор из кабины.

"Этого удалось добиться благодаря более близкому расположению пульта машиниста к лобовому стеклу. Кроме того, лобовая шторка, которая защищает от слепящего солнца, была разделена на две части. Теперь помощник и машинист могут самостоятельно регулировать затемнение своего рабочего места", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".

По его словам, в последней версии "Иволги" установили дополнительную камеру внутри кабины, что позволяет машинисту, не вставая со своего рабочего места, увидеть пространство возле капота поезда и вовремя остановить движение при необходимости.

"Комфортная работа машинистов обеспечит безопасность поездок на Московских центральных диаметрах", – подчеркнул Ликсутов.

Новые поезда оснащены мягкими панелями, полками для ручной клади, а также креслами с USB-розетками. Вагоны оборудованы системой обеззараживания воздуха, климат-контролем и бесплатным Wi-Fi. Туалетные модули оборудовали сенсорными смесителями для воды, дозаторами мыла, электросушилками для рук и пеленальными столиками.

В часы пик новые поезда будут отправляться с Белорусского вокзала с интервалом в 30 минут, в остальное время – каждый час. Время в пути составляет около 25 минут, отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на МЦД будет одинаковой как в пригородных электричках, так и в новых поездах "Иволга". Пассажиры смогут сами выбирать тарифы. К примеру, по карте "Тройка" в зоне "Центральная" стоимость проезда составит 38 рублей, в зоне "Пригород" – 45 рублей. Все действующие билеты на пригородные электрички будут сохранены.

"Иволги" до Одинцова разгоняются до 160 километров в час

Открытие МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланировано на конец ноября – декабрь. Обслуживать диаметры на первом этапе будут 39 поездов "Иволга" (в смешанном режиме с электричками). Интервалы движения составят 5–6 минут в часы пик.