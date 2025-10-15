Перекрытия на ряде столичных улиц сняты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ряд столичных улиц вновь стал доступен для проезда, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Перекрытия были сняты на Ленинском проспекте, Боровицкой площади, Кремлевской набережной, внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе, а также на Смоленской и Тверской улицах.

Ограничения вводились примерно в 12:30 по московскому времени. Их причина не указывалась.

Ранее столичных водителей предупредили об изменении схемы движения автотранспорта в ЮВАО с 18 октября. В частности, на улице 2-й Институтской введут одностороннее движение для улучшения условий движения и обустройства парковок.

В свою очередь, от дублера Рязанского проспекта можно будет проехать по улице 2-й Институтской в сторону 1-го Институтского проезда. На данном участке планируется обустроить 86 дополнительных машино-мест, из них 9 – для инвалидов.